Haber Giriş: 22 Haziran 2022 Çarşamba 15:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İngiltere Savunma Bakanı Wallace Türkiye'ye geliyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye'ye geliyor.
Ben Wallace, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın davetlisi olarak yarın Ankara'da olacak.
Milli Savunma Bakanlığı'nda törenle karşılanacak Wallace ile Akar baş başa görüşecek, heyetlerarası görüşmelere başkanlık edecek.
Görüşmelerde, Ukrayna’daki gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularının ele alınması bekleniyor.
Milli Savunma Bakanı Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Wallace, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında gittikleri NATO Karargahı'nda 15 Haziran'da bir araya gelmiş, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'un da katılımıyla üçlü toplantı gerçekleştirmişlerdi.
Etiketler: Hulusi Akar İngiltere
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