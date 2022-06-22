Haber Giriş: 22 Haziran 2022 Çarşamba 19:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'da tır ile pikap çarpıştı: 2 ölü
[Fotoğraf: AA]
Erzurum'un Tortum ilçesinde tır ile pikap çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Erzurum-Artvin kara yolunun Tortum ilçesi Güzelyayla mevkiinde, Emre Gökçe idaresindeki tır ile Faruk Beyazbulut idaresindeki pikap çarpıştı.
Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı kontrolde, pikap sürücüsü Beyazbulut ile aynı araçta bulunan Muharrem Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Etiketler: Erzurum Trafik Kazası
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