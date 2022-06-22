Haber Giriş: 22 Haziran 2022 Çarşamba 17:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde tırdan 26,5 ton sahte gübre çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 26,5 ton sahte gübre ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Babaeski ilçesine sahte gübre getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, Büyükmandıra beldesinde Ö.E. idaresindeki tırda yaptığı aramada, 26,5 ton sahte gübre ele geçirildi.
Ankara ve Eskişehir'den temin edildiği belirtilen gübrelerin çiftçilere normal fiyatının yarı fiyatına satıldığı belirlendi.
Olayla ilgili sürücü ve olayla ilgisi olduğu belirlenen 5 kişi daha gözaltına alındı.
Etiketler: Kırklareli
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