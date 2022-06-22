Haber Giriş: 22 Haziran 2022 Çarşamba 18:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de keklik avlayan kişiye 7 bin 500 lira ceza kesildi
[Fotoğraf: AA]
Tunceli'de kaçak keklik avladığı belirlenen kişiye 7 bin 500 lira ceza kesildi. Kaçak avlanan kekliklere ve ruhsatsız av tüfeğine el konuldu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi görevlileri, kentin çeşitli noktalarında kaçak avcılığa yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Belirli aralıklarla kent kırsalında denetim yapan ekipler, bir kişinin 3 kınalı kekliği kaçak olarak avladığını tespit etti.
Kaçak avcı hakkında 4915 sayılı "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet" suçundan idari işlem yapılarak toplam 7 bin 500 lira ceza uygulandı.
DKMP personelince kaçak avlanan kekliklere ve ruhsatsız av tüfeğine el konuldu.
Etiketler: Tunceli
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