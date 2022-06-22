Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi görevlileri, kentin çeşitli noktalarında kaçak avcılığa yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Belirli aralıklarla kent kırsalında denetim yapan ekipler, bir kişinin 3 kınalı kekliği kaçak olarak avladığını tespit etti.

Kaçak avcı hakkında 4915 sayılı "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet" suçundan idari işlem yapılarak toplam 7 bin 500 lira ceza uygulandı.

DKMP personelince kaçak avlanan kekliklere ve ruhsatsız av tüfeğine el konuldu.