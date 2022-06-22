19 Haziran Pazar günü Çumra ilçesinde, iddiaya göre, bir markette kasiyer olarak çalışan Merve Küçüktekin, nişanlısı sözleşmeli er Sabit Türk anlaşamayarak 1 yıl önce ayrıldı.

Ayrılmayı kabul etmeyen Sabit Türk, genç kıza psikolojik baskı uygulayarak tehdit etmeye başladı.

"Su saatine bakacağım" bahanesiyle kapıyı açtırdı

Geçtiğimiz pazar günü eski nişanlısının evine giden Sabit Türk, kendisini görevli gibi tanıtarak "Su saatine bakacağım" bahanesiyle kapıyı açtırıp eksi nişanlısının yüzüne kezzap attıktan sonra kaçtı.

Yüzünde, sırtında, kolunda ve vücudunun bir çok yerinde ciddi yanıklar oluşan Merve Küçüktekin, Konya Şehir Hastanesi Yanık Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, Ilgın ilçesinde yakalanan Sabit Türk, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.