Haber Giriş: Kaynak: AA
Van'da teröristlerin kullandığı mühimmat imha edildi
[Fotoğraf: AA]
Van'da güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda teröristlerin kullandığı çok sayıda silah ve yaşam malzemesi imha edildi.
Terör örgütü PKK'ya yönelik yurt içinde ve sınır ötesinde operasyonlar aralıksız sürüyor.
Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, ilçenin Tüzek Mahallesi kırsalında terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.
[Fotoğraf: AA]
Operasyonda, RPG-7 roketatar, PK makinalı tüfek, 34 RPG-7 roketatar mühimmatı, çok sayıda piyade tüfeği mermisi ve 5 kilogram kurutulmuş kenevir ele geçirildi.
Operasyonların kararlılıkla süreceği ifade edildi.
Etiketler: PKK/YPG Terör ÖrgütüSon Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 17:27
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