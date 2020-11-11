Terör örgütü PKK'ya yönelik yurt içinde ve sınır ötesinde operasyonlar aralıksız sürüyor.

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçenin Tüzek Mahallesi kırsalında terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

[Fotoğraf: AA]

Operasyonda, RPG-7 roketatar, PK makinalı tüfek, 34 RPG-7 roketatar mühimmatı, çok sayıda piyade tüfeği mermisi ve 5 kilogram kurutulmuş kenevir ele geçirildi.

Operasyonların kararlılıkla süreceği ifade edildi.