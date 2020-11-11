Haber Giriş: Kaynak: AA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü yeniden trafiğe açıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da düzenlenecek Formula 1 yarışı öncesi tanıtım çekimleri için geçici olarak kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yeniden trafiğe açıldı.
Çekimler sırasında 13.30 - 16.00 saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantı yolları her iki yönde trafiğe kapatıldı.
Metrobüsler ise geçişlerini Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden yaptı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, çekimlerin bitmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.
Metrobüs geçişleri ise yeniden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne yönlendirildi.
Etiketler: TrafikSon Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 17:14
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