Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Mehmet Alpaslan Işık Başkanlığında toplandığı bildirildi.

Tüm özel işletmelerde; iş yeri sahiplerinin, misafir ve müşterilerinin iş yeri önlerinde, maske kullanımını ihlal etmesi nedeniyle sigara içmelerinin yasaklanmasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Market, bakkal, kafe, restoran, lokanta, berber, kuaför, güzellik merkezi, spor salonu, internet kafe, oyun salonları gibi tüm işletmelerde ve kamu kurum ve kuruluşlarında, klima cihazlarının kullanımının bulaş riskini arttırdığından dolayı kullanılmamasına, kapı ve pencerelerin açılarak sık sık doğal havalandırma yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Açıklamada ayrıca tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanmasına karar verildi.