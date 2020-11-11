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Adıyaman'da 91 eve karantina kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 91 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 91 ev karantinaya alındı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 17:06
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