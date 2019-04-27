Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Milli İstihbarat Teşkilatı Van Bölge Daire Başkanlığı ile müşterek yürütülen çalışmalar sonucu, Bükeç Mahallesi kırsal alanında 25 Nisan'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Şehit Jandarma Asteğmen Tamer Aydın Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 2 yakalama kararı bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Bölgede terör örgütünce kullanıldığı tespit edilen depo ve sığınaklarda tabanca, 2 av tüfeği, sığınak yapımı için hazırlanmış 50 kalas, 100 metre kablo, katalitik soba, elektrikli ısıtıcı, büyük tüp, 300 kilogram un, 100 kilogram şeker, 50 kilogram yağ, 10 kilogram pirinç, 10 kilogram bulgur, 5 kilogram çay, 10 kilogram turşu, 3 kilogram salça, 7 kilogram pekmez, 5 kilogram tahin, 30 yufka ekmeği, 5 çift ayakkabı, 5 yelek, el feneri ve projektör ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA