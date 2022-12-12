Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da terör operasyonlarında 19 gözaltı
Van'da, geçen hafta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerce, 5-11 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 18 PKK/KCK ile 1 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler hakkında gerekli işlemler yapıldı.
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