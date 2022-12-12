Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı
[Fotograf: İHA]
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
B.G. yönetimindeki otomobil, Dolamantepe Caddesi'nde Ş.K. idaresindeki halk otobüsü ile çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile otobüste bulunan N.B, S.A, K.K, U.E. ve Y.H. yaralandı.
Ambulanslarla Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Malatya Trafik Kazası
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