Arnavutköy eski edirne asfaltı üzerinde ters şeritten yola giren İETT otobüsü minibüsle çarpıştı.

Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, yolda tedbir aldı. Sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yaralılar kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Hasar gören otobüs ve minibüs yoldan kaldırılmasından sonra trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.