Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi 07:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adana'da bir otelin çatı katında yangın çıktı
[Fotograf: DHA]
Adana'da bir otelin teras katında depo olarak kullanılan bölümünde çıkan yangın, hasara yol açtı.
Merkez Seyhan ilçesi İnönü Caddesi’ndeki 4 katlı bir otelin teras katında çıktı. Otelin teras katından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Depo olarak kullanıldığı belirlenen bölümde çıkan yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle diğer katlara sıçramadan kısa sürede söndürüldü.
Maddi hasara yol açan yangında dumandan etkilenen bir kadın ise ambulansta tedavi edildi.
İtfaiye erlerinin yaptığı ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.
Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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