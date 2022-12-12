Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi 05:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da sürüklenen tekne işletmelere zarar verdi
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuvvetli rüzgarla sürüklenen teknede ve kıyıdaki bazı işletmelerde hasar oluştu.
İlçede dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgarın saatteki hızı zaman zaman 50 kilometreyi buluyor.
Çarşı Mahallesi'nde yaz aylarında hizmet veren tekne, rüzgarın etkisiyle kıyıda bağlı bulunduğu yerden koptu.
Sürüklenen tekne kıyıdaki işletmelerin bazı bölümlerine ve iskelelere zarar verdi. Teknenin arka kısmında dalgaların etkisiyle hasar oluştu.
Tekneyi kurtarmaya çalışanlar olumsuz hava koşulları nedeniyle zor anlar yaşadı.
Polis ve Sahil Güvenlik ekipleri bölgede inceleme yaptı. Teknenin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Muğla
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