Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi 03:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ankara'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı: 3 yaralı
[Fotograf: DHA]
Ankara'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil kaza yaptı, 3 kişi yaralandı.
Enes Ünal kontrolündeki otomobil Dikmen’de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.
Polis ekiplerinin kovaladığı otomobil, Akay Alt Geçidi'nin Atatürk Bulvarı istikametinde önce Zeynel B. idaresindeki otomobile ardından duvara çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ünal ile henüz ismi tespit edilemeyen yolcu ve Zeynel B., yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.
Akay Alt Geçidi Atatürk Bulvarı istikameti kaza yapan otomobil kaldırılana kadar trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçlar çekiciyle kaldırıldı.
Etiketler: Ankara Trafik Kazası
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