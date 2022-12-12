Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi 02:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 6 katlı otelde yangın
[Fotograf: AA]
İstanbul Fatih'teki 6 katlı bir otelde yangın çıktı, 60 kişi tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Fatih İnebey Mahallesi'nde bulunan bir otelde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otelde bulunan 60 kişi yoğun duman sebebiyle tahliye edildi.
Farklı ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi takviye olarak bölgeye çağrıldı. Polis, tedbir amacıyla Millet Caddesi'ni tek yönlü trafiğe kapattı.
Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangın söndürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Son Haberler
- 03:22
- 03:06
- 02:39
- 02:15
- 01:35
Sıradaki Haber
Antalya'da etkili yağış nedeniyle su baskınları yaşandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz