Fatih İnebey Mahallesi'nde bulunan bir otelde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otelde bulunan 60 kişi yoğun duman sebebiyle tahliye edildi.

Farklı ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi takviye olarak bölgeye çağrıldı. Polis, tedbir amacıyla Millet Caddesi'ni tek yönlü trafiğe kapattı.

Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangın söndürüldü.

[Fotoğraf: AA]