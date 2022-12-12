Kumluca'da dün öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak sonrası dereler taştı. Merkeze ulaşan sel, su baskınlarına yol açtı.

Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla, vatandaşlara evlerinden çıkmamaları, güvenli yerlerde kalmaları uyarısında bulunuldu.

İlçe merkezinde sel nedeniyle bazı araçlar sürüklendi, araçlarda mahsur kalanlar iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.

Eğitime ara verildi

Kumluca Kaymakamı ve Finike Kaymakam Vekili Tekin Erdenir, sel sebebiyle Kumluca ve Finike'de ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Diğer yandan Kumluca Kaymakamlığı'nda kriz masası kurulurken bölgeye ulaşan AFAD ekipleri de çalışmalara başladı.

"Vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz"

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merkezdeki bütün köprülerin yıkılmasından dolayı yağmur suları taşkınlara sebep olmuştur, zemin katlar ve arabalara zarar vermektedir. Vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz" ifadesini kullandı.