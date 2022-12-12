Antalya'da sel: Kumluca ve Finike'de okullar tatil edildi
Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde kuvvetli yağış sebebiyle dereler taştı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. İlçelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Kumluca'da dün öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak sonrası dereler taştı. Merkeze ulaşan sel, su baskınlarına yol açtı.
Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla, vatandaşlara evlerinden çıkmamaları, güvenli yerlerde kalmaları uyarısında bulunuldu.
İlçe merkezinde sel nedeniyle bazı araçlar sürüklendi, araçlarda mahsur kalanlar iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.
Eğitime ara verildi
Kumluca Kaymakamı ve Finike Kaymakam Vekili Tekin Erdenir, sel sebebiyle Kumluca ve Finike'de ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
Diğer yandan Kumluca Kaymakamlığı'nda kriz masası kurulurken bölgeye ulaşan AFAD ekipleri de çalışmalara başladı.
"Vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz"
Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merkezdeki bütün köprülerin yıkılmasından dolayı yağmur suları taşkınlara sebep olmuştur, zemin katlar ve arabalara zarar vermektedir. Vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz" ifadesini kullandı.
KUMLUCA FELAKETİ YAŞIYOR— ????????Mustafa KÖLEOĞLU (@mustafakoleoglu) December 12, 2022
Yağmur suları taşkınlara sebep olmuştur, zemin katlar ve arabalara zarar vermektedir. Can kaybı olmaması için vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz, tüm Kumluca’mıza geçmiş olsun.#MustafaKöleoğlu#KumlucaBelediyesi pic.twitter.com/1CvNMgd7En
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