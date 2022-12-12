Merkeze bağlı Gürcü Çiftlik Köyü'nde Emrullah Küçükdişli'ye ait iki katlı evin depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, evin bitişiğinde bulunan samanlığa da sıçradı.

Yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların çabalarıyla yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Yangına müdahale etmeye çalışan F.K., A.D. ve K.İ. dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 3 kişi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Depremde ağır hasar görmüş

Öte yandan, evin 23 Kasım'da kentte meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gördüğü, yıkım kararının ardından boşaltıldığı, eşyaların konulduğu depoda yangın çıktığı öğrenildi.

Aile fertlerinin, depremin ardından bahçeye konulan ve yaşamlarını sürdürdükleri konteynere yangının sıçramaması için caba gösterirken dumandan etkilendikleri belirtildi.