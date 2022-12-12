Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C adına faaliyet yürüten örgüt mensuplarına para aktaran kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, örgüt adına eylem yapıp tutuklanan ya da hüküm giyen teröristlere, örgütten kopmalarını önlemek amacıyla para aktarıldığı tespit edildi.

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından 28 hedef şüpheliyi belirleyen polis, İstanbul merkez olmak üzere Ankara, Bursa, Hatay, Kocaeli ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.