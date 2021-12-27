Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 09:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da terör operasyonları: 24 şüpheli yakalandı
Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 24 zanlı gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla 20-26 Aralık tarihlerinde operasyonlar gerçekleştirdi.
Operasyonlarda FETÖ/PDY üyesi 2, terör örgütü PKK/KCK mensubu 22 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Van Terörle Mücadele Terör Örgütü PKK/KCK FETÖ
Son Haberler
- 09:55
- 09:54
- 09:50
- 09:59
- 09:54
Sıradaki Haber
Doğu Anadolu'da 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz