Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 09:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Anadolu'da 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, günün en yüksek sıcaklıklarının Hakkari'de 7, Van'da 5, sıfırın altında olmak üzere Muş’ta 2 ve Bitlis'te 1 derece olması bekleniyor.
Bölgede, buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor. Eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olduğundan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi Buzlanma
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