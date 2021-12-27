Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 09:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ardahan'da evden cephanelik çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Ardahan’da jandarma ekipleri bir eve baskın düzenledi. Operasyonda 2 av tüfeği, 5 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda kılıç, kama, bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı, JASAT (Jandarma Suç Araştırma Tim Komutanlığı) ekipleri Göle ilçesine bağlı Yeniköy'de şüpheli bir şahsın evine baskın düzenledi.
Evde yapılan aramalarda 2 av tüfeği, 5 adet çeşitli çap ve markalarda ruhsatsız tabanca, 68 adet çeşitli uzunluklarda, kılıç, kama ve bıçak ele geçirildi.
Gözaltına alınan ev sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Ardahan
Sıradaki Haber
Kayseri'de zehir tacirlerine operasyon: 2 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz