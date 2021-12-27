Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 07:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yayaya çarparak ölümüne sebep olan sürücü kaçtı
[Fotoğraf: AA]
Bayrampaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Polis kaza sonrası kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
TEM Bağlantı Yolu Adnan Menderes Bulvarı girişinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı belirtilen 65 yaşındaki Ahmet Oğul'a, plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Oğul'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Oğul'un cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, Ahmet Oğul'a çarpan otomobilin tespiti ve yakalanması için kamera görüntülerini incelemeye aldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
Son Haberler
- 07:41
- 07:38
- 07:12
- 07:11
- 07:00
Sıradaki Haber
Bayburt'ta karda mahsur kalanları AFAD ve jandarma kurtardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz