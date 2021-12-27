Mevlana Öğretisini ve Gelibolu Mevlevihanesini Tanıtma ve Yaşatma Derneği tarafından dünyanın en büyük mevlevihanesi olan Gelibolu Mevlevihanesi'nde düzenlenen tören kapsamında "10. Uluslararası Balkan Coğrafyası Çanakkale’de Buluşuyor" etkinliği de gerçekleştirildi.

Enstrümantal ney ve ilahi dinletisi ile başlayan etkinlikte, Bosnalı sanatçı Armin Muzaferija tarafından Türk ve Boşnak ortak ezgilerinden oluşan konser verildi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, önemli bir coğrafyanın önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını söyledi.

"Çanakkale demek, Cumhuriyetin önsözünün yazıldığı topraklar demek." diyen İskenderoğlu, "Çanakkale'de dünden bugüne ecdadımızın emaneti aslında bizlerle birlikte onların yaşattığı emanetleri de bu toprakların gerçek sahipleri de bizlere emanet. Biz her sabah dualarımızla aslında şehitlerimize ev sahipliği yapıyoruz." diye konuştu.

Saraybosna Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cazim Hadzimejlic ise Mevlana öğretisinin tüm Balkan coğrafyası ve dünyada önemli bir stratejik öğreti haline geldiğini anlattı.

Etkinliğe katılan Bulgaristan Başmüftülüğü Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Ahmet de şöyle konuştu:

"Bugün Çanakkale'mizde, Gelibolu'muzda olmak bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Anavatanımız, Türkiye'miz bizim canımızdır. Anavatanımız var olduğu sürece Bulgaristan'daki Müslüman Türk topluluğu var olacaktır. Anavatanımız güçlü olduğu sürece bizler de kendimizi güçlü hissediyoruz. Onun için hem Anavatanımız Türkiye'mize hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başkanı olan reisicumhur Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çünkü bizler anavatanımızın bir parçasıyız. Hz. Mevlana'nın yolundan giden erenlerin, dervişlerin önce insanlığın kalpleri fethettiği daha sonra Osmanlı askerlerinin yeniden topraklarını fethettiği o topraklarda yaşıyoruz ve Hz. Mevlana'nın sesini, öğretilerini duymaya ve duyurmaya çalışıyoruz."

Karadağ Diyanet İşleri Başkanı Rifat Feyziç ise son zamanlardaki Türkiye'nin eski bir Türkiye olmadığını belirtti.

Güçlü ve kuvvetli Türkiye'nin sadece Türkiye'deki Türkler için değil, Balkanlardaki Müslümanlar için ve bütün dünyadaki mazlum ve iyi insanlar için çok önemli olduğunu vurgulayan Feyziç, şunları kaydetti:

"Bizim orada biz atasözümüz var; 'Kedinin olmadığı yerde fareler halay çeker.' Güçlü Türkiye'nin olmadığı bir yerde Hristiyanlar, düşmanlar çekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelince artık bu fareler halay çekemiyor, çekmiyor. Siz Türk olarak büyük bir milletsiniz. Siz aslanlarsınız. Ama aslanların başı da aslan olması lazım. Aslanların başı da köpek veya küçük bir hayvan olursa bir şey yapamazsınız. Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk büyük bir aslandı. Recep Tayyip Erdoğan da büyük bir aslan. Aslanların başı da mutlaka aslan olur." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Mevlana Öğretisini ve Gelibolu Mevlevihanesini Tanıtma ve Yaşatma Derneği Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Halit Kuşku tarafından Mesnevi okuması gerçekleştirildi.

Tören, Tasavvuf Vakfı ekibinin sema gösterisi ve yapılan dua ile sona erdi.

Etkinliğe Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Kosova, Karadağ, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan ve Romanya'dan gelen davetliler ile çok sayıda davetli katıldı.