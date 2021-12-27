Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 02:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
13. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de 13. kattaki evin balkonundan düşen genç kız hayatını kaybetti.
Merkez Kocasinan ilçesi Seyrani Mahallesi'nde 13 katlı bir apartmanın son katında oturan 21 yaşındaki N.R.H. balkondan düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Kayseri
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