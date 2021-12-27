Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 00:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Buz tutan yolda kayan araç su kanalına uçtu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde buz tutan yolda kayan kamyonet su kanalına uçtu. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün tedavisi sürüyor.
Pizok TOKİ evleri istikametinde seyreden kamyonet, sürücüsünün buz tutan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına uçtu.
Kazayı gören diğer sürücüler yardıma koştu. Yardımların yetersin kalması üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.
İtfaiye ekiplerince aracın içinden çıkarılan yaralı, ilk müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Etiketler: Buzlanma Kar Yağışı
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