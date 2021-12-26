Büyükada'da rahatsızlanan bebek, o saatte deniz ulaşımının olmaması nedeniyle hastaneye götürülemedi.

Bunun üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine harekete geçen Kıyı Emniyeti ekipleri, hasta bebeği bota alarak Pandik'te bekleyen ambulansa teslim etti.

"Marina’da hazır bekleyen ambulansa teslim edildi"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyükada’da rahatsızlanan 1 yaşındaki bebek ve ailesi, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca Pendik Marina’da hazır bekleyen ambulansa teslim edildi" sözleri kullanıldı.