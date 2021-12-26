Haber Giriş: 26 Aralık 2021 Pazar 23:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de, hafif ticari araçla minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, N.S.'nin idaresindeki hafif ticari araç, orta refüjdeki elektrik direğine çarparak karşı şeride geçti. Hafif ticari araç, daha sonra karşı yönden gelen S.G. minibüsle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Kayseri Trafik Kazası
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