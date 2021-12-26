Haber Giriş: 26 Aralık 2021 Pazar 23:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arkadaşının dezenfektanla yaktığı çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'da arkadaşının ateşe verip üzerine attığı dezenfektanla yanan çocuk, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Yıldırım ilçesinde bir parkta başka bir çocuğun içi alkollü madde dolu poşeti ateşe verip üzerine atması sonucu ağır yaralanan Burak Altun'un Bursa Şehir Hastanesi'ndeki tedaviye rağmen beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.
Üzerine dezenfektan atılmıştı
Yiğitler Mahallesi'nde 10 Aralık'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre Burak Altun iki arkadaşı ile parkta otururken, dezenfektanı poşete koyarak parka gelen İ.K., elindeki poşeti ateşe verip Altun'un üzerine atmıştı.
Ağır yaralanan Altun, hastanede tedavi altına alınmış, gözaltına alınan İ.K. ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
Olay, çevredeki güvenlik kameralarına yansımıştı.
Etiketler: Bursa
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