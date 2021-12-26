Ailesi ile 3 yıl önce tatil için Rusya'dan Türkiye’ye gelen Maria Maltseva, otelde resepsiyon bölümünde çalışan Veysel Üzümcü ile tanıştı.

Arkadaşlıklarını tatil sonrasında da sürdüren çift, zamanla evlenmeye karar verdi. Tekrar Türkiye'ye gelen Maltseva, Türk örf ve geleneklerinin yanı sıra İslam dinini öğrenerek kendi isteği ile Müslüman oldu.

Maltseva, Müslüman olduktan sonra Üzümcü ile Türk örf ve geleneklerine uygun olarak kentteki bir otelde gerçekleştirilen düğün merasimi ile dünyaevine girdi. Çok sayıda davetlinin katıldığı düğün töreninde renkli görüntüler oluştu.

Maltseva, Veysel ile tanıştıktan sonra Türkiye'yi daha çok sevdiğini ve burada yaşamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

"Kendi isteğim ile Müslüman oldum"

Veysel ile tanıştığı için kendini çok şanslı hissettiğini anlatan Maltseva, "Veysel ile Türkiye'de tanıştık. Daha sonra İslam dinini araştırdım ve kendi isteğim ile Müslüman oldum. Şimdi de evlendik, çok mutluyum" diye konuştu.

Üzümcü ise Maria ve ailesini Antalya Belek'e tatil için geldiklerinde gördüğünü aktararak, "O sıralar otelde resepsiyonda çalışıyordum. Maria ile bu vesile tanıştık. Maria tekrar ülkesine döndü. Bu süreçte kendisi ile sosyal medya üzerinden konuştuk. Zamanla birbirimizle kaynaştık ve aşık olduk. Daha sonra Maria, İslam dinini araştırıp Müslüman oldu ve evlendik" dedi.

Damadın babası Zübeyir Üzümcü ise Oğlu Veysel'in mutluluğu Maria ile bulduğunu vurgulayarak, "Zamanla birbirlerini tanıyıp kaynaştılar ve Maria Müslüman olup oğlumla evlendi, sevinçliyiz. Darısı tüm bekarların başına" sözlerini kullandı.