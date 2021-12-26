Haber Giriş: 26 Aralık 2021 Pazar 20:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Mahmudiye Mahallesi Kuruçay Caddesi'nde ilçe merkezi yönüne giden Fırat S. yönetimindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen Hikmet Davut K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada her iki aracın sürücüleri ile araçlarda bulunan Görkem Eren S, Eren Demir T, Hakan K, Muhammet İ. ve Zeki Ş. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracında sıkışan otomobil sürücüsü Hikmet Davut K, itfaiye ekibinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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