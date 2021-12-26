Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor.

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından, zorlu kış şartlarına rağmen Diyarbakır kırsalında görev yapan havacılık ekiplerinin görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, havacılık ekiplerinin karlı dağların üstünde süzüldüğü anlara yer verildi.

"Film sahnesi değil, hayatın ta kendisi"

Görüntülerle birlikte yayımlanan mesajda, "Film sahnesi değil, hayatın ta kendisi. Jandarma Havacılarımız ile Jandarma Komandolarımız tarafından gerçekleştirilen operasyondan görüntüler" ifadelerine yer verildi.