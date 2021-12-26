Adıyaman’ın Gerger ilçesinde bulunan 450 metre yüksekliğindeki uçurumda, mahsur kalan 8 keçi için AFAD ekiplerine haber verildi.

Bölgeye gelen AFAD ekipleri, uçurumda mahsur kalan ve sürekli hareket eden 8 keçinin zarar görmeden kurtarılması için çalışma başlattı.

Keçileri halatlara bağladılar

AFAD ekipleri, halat yardımıyla keçilerin bulunduğu yere ulaştı. Uçurumda güçlükle durabilen ekipler, keçileri halatlara bağlayarak uçurumdan indirdi.

Yaklaşık 9 saat süren kurtarma operasyonunda 8 keçi, zarar görmeden bulundukları yerden indirildi. Kurtarılan keçiler daha sonra sahibine teslim edildi.