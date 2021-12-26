Haber Giriş: 26 Aralık 2021 Pazar 21:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
AFAD'dan 9 saatlik 'keçi kurtarma' operasyonu
[Fotoğraf: İHA]
Adıyaman'da, 450 metre yükseklikteki uçurumda mahsur kalan keçiler, AFAD ekiplerinin 9 saat süren operasyonuyla kurtarıldı.
Adıyaman’ın Gerger ilçesinde bulunan 450 metre yüksekliğindeki uçurumda, mahsur kalan 8 keçi için AFAD ekiplerine haber verildi.
Bölgeye gelen AFAD ekipleri, uçurumda mahsur kalan ve sürekli hareket eden 8 keçinin zarar görmeden kurtarılması için çalışma başlattı.
Keçileri halatlara bağladılar
AFAD ekipleri, halat yardımıyla keçilerin bulunduğu yere ulaştı. Uçurumda güçlükle durabilen ekipler, keçileri halatlara bağlayarak uçurumdan indirdi.
Yaklaşık 9 saat süren kurtarma operasyonunda 8 keçi, zarar görmeden bulundukları yerden indirildi. Kurtarılan keçiler daha sonra sahibine teslim edildi.
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