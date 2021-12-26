Haber Giriş: 26 Aralık 2021 Pazar 22:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki feribot seferlerinin tamamının fırtına nedeniyle programdan kaldırıldığı duyuruldu.
Açıklamada, boğaz hattındaki diğer seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadığı bilgisi verildi.
Yolcularımızın dikkatine!— Gestaş Deniz Ulaşım (@gestaskurumsal) December 26, 2021
Haftaya fırtınayla başlıyoruz #gestaş #çanakkale #bozcaada #gökçeada #fırtına pic.twitter.com/0hthxyChKW
Etiketler: Çanakkale Fırtına Hava Durumu
Son Haberler
- 23:55
- 23:54
- 23:50
- 23:35
- 23:16
Sıradaki Haber
Rus kadın sevdiği adamla evlenebilmek için Müslüman oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz