Düzce'de, D-100 Karayolu Kaynaşlı mevkisinde bulunan bir mobilya fabrikasının depolama bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın imalat bölümüne de sıçradı.

Düzce ve çevre illerden gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Düzce Valisi Cevdet Atay da olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.

Valilik yangının kontrol altına alındığını açıkladı.