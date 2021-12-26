Haber Giriş: 26 Aralık 2021 Pazar 23:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de mobilya fabrikasında yangın
[Fotoğraf: AA ]
Düzce'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Düzce'de, D-100 Karayolu Kaynaşlı mevkisinde bulunan bir mobilya fabrikasının depolama bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın imalat bölümüne de sıçradı.
Düzce ve çevre illerden gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Düzce Valisi Cevdet Atay da olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.
Valilik yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
İlimiz Doğanlı Köyünde bulunan Ülkemizin önemli Mobilya fabrikalarından birisinde akşam saatlerinde çıkan yangın sonrası bütün kurumlarımız ve çevre illerden gelen destek ekipler ile yangına müdahale için seferber olmuşlardır.— Düzce Valiliği (@duzce_valiligi) December 26, 2021
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