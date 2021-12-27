Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 02:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Erzurum'un iki ilçesinde deprem
[Harita: TRT Haber]
Erzurum'un Aziziye ilçesinde saat 01.56'da 3,2, Tekman ilçesinde 05.59'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzurum'un Aziziye ilçesinde saat 05.59'da 3,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 6,97 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Erzurum'un Aziziye ilçesinde de gece saat 01.56'da 3,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
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