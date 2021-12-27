Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 03:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli
[Fotoğraf: AA]
Kuzey Ege'de fırtına sebebiyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında bugünkü tüm seferler iptal edildi.
Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında bugünkü feribot seferlerinin tamamının fırtına nedeniyle programdan kaldırıldığı duyuruldu.
Açıklamada, boğaz hattındaki diğer seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.
Etiketler: Ege Denizi Deniz Otobüsü
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