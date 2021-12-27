Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 08:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi
[Fotoğraf: AA]
Bursa Deniz Otobüslerinin bu sabah yapılması planlanan bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Ayrıca, saat 07.00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.
Etiketler: Deniz Otobüsü Bursa
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