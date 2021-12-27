Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 08:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de zehir tacirlerine operasyon: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de narkotik ekiplerinin durdurduğu araçta 2,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir araçta yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğunu tespit etti.
Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, kent merkezinde durdurulan araçta yapılan aramada, yaklaşık 2,5 kilogram sentetik uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Olayla ilgili "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan A.K. ve M.G'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Kayseri Narkotik Uyuşturucu
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