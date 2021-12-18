Kent merkezindeki tarihi yapıların kayıt altına alınması için yürütülen çalışmalar devam ediyor. İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Çitören Mahallesi'ndeki Çarpanak Adası'nın karşısında 1800 rakımlı alanda çalışma yapıldı.

Bölgede iki Urartu kaya mezarı bulunmuştu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığındaki kazı ekibinin çalışmalarıyla, daha önce iki Urartu kaya mezarının tespit edilen bölgeye yakın bir alanda, ana kayaya oyulmuş 3 odalı yaşam alanı tespit edildi. Bölgede inceleme başlatıldı.

Kültür varlıkları envanterine kayıtlı olmadığı belirlenen, ana kayaya oyulmuş 6 metre uzunluğunda ve 3 metre çapındaki 3 odalı alanda, çeşitli çanak ve çömlek parçalarına da rastlandı.

"Çok hakim bir noktaya kurulmuş"

Kaya yerleşiminin önünde çok sayıda çanak ve çömlekle karşılaştıklarını anlatan Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Çanak ve çömlek parçalarından buranın Orta Çağ'da kullanılan bir yerleşim yeri olduğunu anlıyoruz. Buranın önemli özelliği, çok hakim bir noktaya kurulmuş olması. Van Gölü, Gevaş, Van Kalesi, Topaktaş Kalesi, Toprak Kale'yi görebilecek çok güzel bir mevkide konumlandırılmış. Şu an elde ettiğimiz veriler, buranın Orta Çağ'da kullanıldığına işaret etmekte. Bizler çanak ve çömlekleri de detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.