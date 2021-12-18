Side Mahallesi’nde arkadaşı K.Y. ile alkol aldıktan sonra fenalaşıp hastaneye kaldırılan 62 yaşındaki Hasan Sülek, 5 gün boyunca yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Hasan Sülek’in sahte içkiden zehirlendiği şüphesi üzerine jandarma tarafından başlatılan soruşturmada, içkiyi satan M.Ö’nün evine düzenlenen operasyonda 12 litre sahte alkol ele geçirildi.

Bunun üzerine M.Ö. ile K.Y. gözaltına alındı.