Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 11:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da sahte içkiden zehirlenen kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: İHA]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan Hasan Sülek yaşamını yitirdi.
Side Mahallesi’nde arkadaşı K.Y. ile alkol aldıktan sonra fenalaşıp hastaneye kaldırılan 62 yaşındaki Hasan Sülek, 5 gün boyunca yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Hasan Sülek’in sahte içkiden zehirlendiği şüphesi üzerine jandarma tarafından başlatılan soruşturmada, içkiyi satan M.Ö’nün evine düzenlenen operasyonda 12 litre sahte alkol ele geçirildi.
Bunun üzerine M.Ö. ile K.Y. gözaltına alındı.
Etiketler: Antalya Sahte İçki
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