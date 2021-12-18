Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 10:57Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kendini yaralayıp 'Birini bıçakladım' diye polisi arattı
[Fotoğraf: DHA]
Erzurum'da "3 kişiyle kavga ettim, birini bıçakladım” diyen alkollü ve yüzünden yaralı kişinin, kendisini yaraladığı belirledi.
Yakutiye ilçesi Aşağı Mumcu Caddesi'nde meydana gelen olayda, alkollü şahıs bir dükkanın önüne geldi. İçeridekilere, 3 kişiyle kavga ettiğini, birisini bıçakla yaraladığını iddia ederek polisi aramalarını istedi.
İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bu kişinin elindeki bıçağı alarak tedavisi için ambulansa götürdü.
Yüzünden akan kanı göstererek, polislere kavga sırasında birini yaraladığını söyledi.
Polis ekipleri yaralı aradı
Bunun üzerine polis ekipleri, bölgede ve metruk binalarda saatlerce yaralı aradı. Olumsuz bir duruma rastlamayan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden alkollü kişinin kavga etmediğini, girdiği metruk binada bıçakla kendisini yaraladığını tespit etti.
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