Yakutiye ilçesi Aşağı Mumcu Caddesi'nde meydana gelen olayda, alkollü şahıs bir dükkanın önüne geldi. İçeridekilere, 3 kişiyle kavga ettiğini, birisini bıçakla yaraladığını iddia ederek polisi aramalarını istedi.

İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bu kişinin elindeki bıçağı alarak tedavisi için ambulansa götürdü.

Yüzünden akan kanı göstererek, polislere kavga sırasında birini yaraladığını söyledi.

Polis ekipleri yaralı aradı

Bunun üzerine polis ekipleri, bölgede ve metruk binalarda saatlerce yaralı aradı. Olumsuz bir duruma rastlamayan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden alkollü kişinin kavga etmediğini, girdiği metruk binada bıçakla kendisini yaraladığını tespit etti.