Nevşehir'de dün akşam saatlerinden itibaren Ürgüp, Avanos, Göreme, Uçhisar, Ortahisar gibi dünyaca tanınan turizm merkezlerinde kar yağışı etkili oldu.

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile her yıl yüzbinlerce turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesinde sabah yer yer etkili olan sis, karın ortaya çıkardığı görünümle bütünleşince ortaya güzel görüntüler çıktı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da, etkili olan rüzgardan dolayı bir süredir tur yapılamayan sıcak hava balonları da sabah saatlerinde gökyüzüne yükseldi.

Arkadaşları ile Göreme'ye gelen turistlerden Satı Özer, hafta sonu tatili için geldikleri bölgede karlı bir güne uyanmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatarak, "Kapadokya her haliyle güzel. Kışın paha biçilemez manzaraya bürünüyor. Herkes yaz kış mutlaka burayı görmeli" dedi.

Ailesi ile Kapadokya'da kamp yapan Uğur Taşan da, uzun zamandır Kapadokya'da kar ve balon manzarasını bir arada görmek istediklerini söyleyerek, bölgenin doğal dokusuna sıcak hava balonlarının ayrı bir ahenk kattığını dile getirdi.