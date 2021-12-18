Haliliye Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ilçe genelinde halk sağlığını koruma amacıyla denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Motorize amirliği ekipleri tarafından okul kantinleri ve marketlerde yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 25 farklı kalemde 845 ürün tespit edildi.

İmha edilmek üzere el konulan ürünlerin ele geçirildiği iş yeriyle ilgili ise yasal işlem başlatıldı.