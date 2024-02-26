Van'da minibüsün üzerine çığ düştü: 1 ölü

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Geçidi bölgesinde akşam saatlerinde çığ düştüğünü söyledi.

Bu sırada yoldan geçen minibüsün kar kütlesinin sürüklemesi sonucu şarampole yuvarlandığını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Olayın hemen ardından bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Çığın sürüklediği minibüsteki 12 vatandaşımız kurtarıldı. Durumları iyi. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralılarımızın durumu iyi. Hayatını kaybeden vatandaşımıza rahmet, yaralılarımız da acil şifalar diliyorum."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili açıklama yaptı.

Baka Yerlikaya, "Bu akşam Van Başkale ilçemiz 32 Virajlar Mevkiinde yolcu minibüsü üzerine çığ düşmüş, olay yerine Van İl Afad’dan 5 araç, 20 personel ile 112 Sağlık ve Jandarma ekiplerimiz derhal sevk edilmiştir" dedi.

Bir kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Bakan Yerlikaya, 12 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, "Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.