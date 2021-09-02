Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 22:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da kripto para üretim cihazı ele geçirildi: 1 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Van'da ekipler, internetten satıldığı belirlenen kripto para üretim cihazı ele geçirdi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri internet araştırmaları sırasında, kripto para üretim cihazının internet üzerinden satışa sunulduğunu belirledi.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, kripto para üretiminde kullanıldığı tespit edilen cihazı ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Van Kripto Para Siber Suçlar
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