Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 20:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de dün çıkan orman yangını kontrol altında
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dün öğlen saatlerinde orman yangını çıkmıştı. Yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla bugün kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Nehri köyü Güzelkaya mezrasında çıkan yangına, Orman İşletme Şefliği, Jandarma, belediye ekipleri, güvenlik korucuları ve vatandaşların da desteğiyle müdahale edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler, rüzgar nedeniyle geniş bir alana yayılan alevlerin yerleşim alanına ulaşmaması için yoğun çaba harcarken, akşam saatlerinde yangın kontrol altına alındı.
Öte yandan Derecik Kaymakamı Ahmet Özdemir, yangın bölgesine giderek ekiplerden bilgi aldı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Hakkari Orman Yangını Yangın
Son Haberler
- 20:47
- 20:42
- 20:35
- 20:58
- 20:14
Sıradaki Haber
Bu yıl sonuna kadar 252 milyon fidan dikilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz