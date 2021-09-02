Yalıçiftlik Mahallesi Alazeytin mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 12 helikopter, çok sayıda arazöz, Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine ait itfaiyeler ve su tankerlerince müdahale edildi.

Çalışmalara, ilçedeki bazı inşaat firmalarına ait mikserler, Bodrum Belediyesi ekipleri ve gönüllüler de destek verdi.

[Fotoğraf: AA]

Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle tarım arazilerine de sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Yangında 5 hektarı ormanlık, 8 hektarı ziraat olmak üzere 13 hektarlık alan zarar gördü.

Ekipler, havadan ve karadan soğutma çalışmasını sürdürüyor.