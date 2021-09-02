Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 18:01Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şiddetli yağış sonrası deniz çamur rengine döndü
[Fotoğraf: DHA]
Zonguldak'ta şiddetli yağış sonrası deniz çamur rengine döndü.
Kentte sabah saatlerinde etkili olan yağmur ile birlikte biriken çöp yığınları, limanı doldurdu.
[Fotoğraf: DHA]
Deniz çamur rengine bürünürken, oluşan manzara dron ile görüntülendi.
[Fotoğraf: DHA]
Sahilde gezen vatandaşlar, her şiddetli yağmurun ardından denizin çamur rengini aldığını söyledi.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Zonguldak
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